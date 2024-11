Casi todos los sanjuaninos la escucharon alguna vez en radio o vieron algún programa de televisión que ella condujo. Es que Nina Galván es una de las periodistas con mayor trayectoria de la historia de la provincia.

Siempre sagaz e incisiva, la comunicadora habló de todo en el programa Entre Vistas que se emite los jueves de 21 a 22 por Canal 13.

A la hora de analizar la realidad del país, la periodista aseguró que durante muchos años los argentinos han aceptado las malas conductas de sus dirigentes y no han hecho nada.

“Toda la responsabilidad es nuestra, porque si aceptamos que hemos tenido ladrones corruptos que hemos tenido intendentes o ministros que han pasado por inconductas sexuales y lo hemos dejado pasar hemos tenido responsabilidad”, aseguró Nina.

Ante la pregunta de si los argentinos tiene altura moral, Galván aseguró que “deberíamos tener altura moral pero la hemos perdido bastante, por comodidad que ‘venga el otro y lo haga, que otro tenga la culpa’. Siempre hemos estado haciendo eso de echarle la culpa a los demás sin mirar nuestros propios errores”, aseveró.

La comunicadora también habló de los jóvenes y explicó que “no quieren hablar de política ni participar de un partido político, porque lo han vivido así de esa manera también nosotros le hemos echado la culpa a los políticos nada más”, sentenció.

“No sé si somos cómodos más que corruptos, hemos dejado pasar muchas cosas y ahora estamos viendo la realidad y esa realidad nos duele”, opinó Nina.

La experimentada periodista también habló sobre el presidente Javier Milei y aseguró que no le gustan los modos que tiene el mandatario, aunque reconoció que “creo que nos va a servir quiero ver a dónde vamos a llegar, quiero confiar”, aseveró.

Nina también habló de las actitudes de Milei y opinó sobre las relaciones del Presidente con Fátima Florez y Yuyito González. “No me gusta exhibicionismo, Milei es como Don Fulgensio, no tuvo infancia hace lo que quiso hacer y no pudo, pero tiene un proyecto de país algo que no se vio en años anteriores, ambiciones y proyectos personales”.

Sobre el gobernador Marcelo Orrego aseguró que lo conoce desde chico porque la familia del mandatario tenía un negocio cerca de la casa de ella. “Creo que no soñó con ser gobernador, le dieron la gobernación y miraba con ojos asombrados me gusta que aprenda”, explicó Galván.

Como punto negativo la periodista destacó que Orrego se “contagio” de Milei en esto de reunirse con grandes personalidades y empresarios, pero opinó que le hace falta el contacto con la gente. Nina aseguró que en los últimos tiempos ha notado que Orrego comenzó a salir más para tener contacto con la comunidad. “Creo que tiene la mejor intención”, aseveró.

La periodista también habló sobre cómo ve la profesión y dijo que está notando que los nuevos comunicadores cometen el error de dejarse llevar por la inmediatez y que muchas veces no llegan a verificar los datos antes de informarlos.

“Veo muchas noticias en medios que se desdicen de un día para otro”, opinó la periodista y agregó que siente a a las nuevas generaciones “les importa más la fama, ser primeros les preocupa más que la seriedad en la información especialmente en la parte política”, concluyó.