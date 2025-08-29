El Hospital Rawson se vistió de fiesta para celebrar el Día del Niño. Gracias al esfuerzo conjunto de la Cooperadora del Hospital Rawson y la asociación CUVHONI, los jardines se llenaron de música y alegría para recibir a los más pequeños que asisten a controles médicos en las áreas de pediatría, traumatología y kinesiología.

Alicia Quiroga, secretaria de la Cooperadora, explicó que el objetivo principal fue "sacarle una sonrisa a los chicos". Los pequeños que se acercaron pudieron disfrutar de una merienda y un grato momento de esparcimiento. La celebración también contó con la participación especial del Coro de Niños de la UNSJ, que con su música hizo más amena la jornada.

Por su parte, Cristina Recio, presidenta de CUVHONI, destacó la importancia de esta movida solidaria. Su organización se encargó de llevar la fiesta a aquellos niños que, por su estado de salud, no podían salir de sus habitaciones. Con una labor meticulosa, las voluntarias pasaron por cada sala en los días previos para registrar la cantidad de niños y niñas, asegurándose de que cada uno recibiera su propio juguete y una bolsita con golosinas.

Recio enfatizó que, si bien el festejo principal se realizó en los jardines, "todos los festejos que se dan en los jardines del hospital se dan en el tercer piso" para que ningún niño se quede sin su celebración. Una muestra más de la dedicación y el compromiso de estas organizaciones para llevar un poco de felicidad a quienes más lo necesitan.