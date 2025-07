“Lo que noto es que la gente no se quiere”, ese fue el tajante comentario de Jorge Ibáñez, experto en seguridad vial cuando habló en Canal 13 San Juan sobre la elección de cascos de seguridad que protejan a la integridad de cada motociclista. Por día, mueren alrededor de cinco motociclistas en Argentina, lo que es un dato alarmante si se sacan los números a nivel anual. El especialista sanjuanino destacó que es sumamente importante priorizar la calidad de los cascos para evitar mayores lesiones en caso de un siniestro vial.

Ibáñez mencionó que el uso de casco es obligatorio en el país. “Si bien hay que elegir un casco que cumpla con las normativas, en cuanto a la calidad para que me proteja y me cuide”. Hizo la comparativa de comprar un casco con adquirir un teléfono celular. “Compramos un teléfono de alta gama, de estatus, que tenga una buena cámara, pero a la hora de conducir no me compro un casco que me proteja y elijo lo más barato”.

Dentro del mundo de los precios de los cascos, hay algunos de baja calidad, media y alta. Los más económicos rondan los $40.000 y si bien tienen el sticker de homologación del INTI, no son recomendados. En gama media y los recomendados por los especialistas, tienen un valor de $150.000 para arriba, mientras que una gama alta parten de los $350.000.

En ese sentido, hay que tener en cuenta que la parte exterior del casco, debe ser rígida y en el interior, tener un buen acolchado. “En los cascos de una calidad inferior, cuando los apretamos, tienen la particularidad de que son muy flexibles y tienen un acolchado y Telgopor muy finos. Con un golpe grande esos cascos no sirven más porque se parten al medio”.

“Otra particularidad a la hora de comprar, es que esta es la mejor época porque el acolchado del casco se va a amoldar a la estructura de mi cabeza, generando una forma propia. Por eso es importante aclarar que el casco es de uso personal y particular. En casos de emergencia si se pueden prestar, pero no es lo recomendable”, detalló.

Sin niños en la moto

El especialista hizo un párrafo aparte sobre la prohibición de conducir con niños menores a 11 años como acompañantes en el vehículo motor. “A veces a los chicos le dan cascos muy grandes a los niños, los llevan adelante o atrás, como así también se han visto casos de padres que llevan a tres niños en una moto, eso es no quererse ni quererlos”.