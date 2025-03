Este miércoles se realizará en San Juan una marcha en apoyo al reclamo de los jubilados que piden una mejora en los montos que perciben. En las horas previas a esta manifestación, desde la Policía de San Juan aseguraron que tienen datos sobre la posible presencia de hinchas de clubes de fútbol que se sumarían a la manifestación.

En declaraciones a Estación Claridad, el Jefe del D3, Fabián Correa, explicó que el dato de que las hinchadas podrían participar de la manifestación le llegó por medio de labores de inteligencia y también por una convocatoria que se viene gestando en las redes sociales.

El funcionario policial aseguró que ya tiene organizado un operativo de prevención y contención que implica la participación de unos 200 efectivos. La manifestación fue convocada para este miércoles a las 18 en la plaza 25 de Mayo, en pleno centro de San Juan.

Ante la pregunta de si los manifestantes podrán cortar la calle Correa fue prudente y evitó hablar de prohibiciones. Se limitó a decir que la Policía acompañará y dará contención a la manifestación, pero evitará intervenciones violentas.

“Hablamos con el que corta y les hacemos entender que no corresponde no podemos permitir que sea agredida la persona que no tiene nada que ver con la manifestación”, aseguró Correa quien advirtió tajante que no quiere hechos de violencia.

Esta marcha convocada en San Juan se realizará casi de manera conjunta con la convocatoria en Buenos Aires. El miércoles de la semana pasada hubo una marcha en la zona del Congreso, de la manifestación participaron miles de hinchas de diferentes clubes, hubo disturbios y heridos entre los que se cuenta al fotógrafo Pablo Grillo.

Este miércoles también se espera que haya una marcha en Buenos Aires, esta vez la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich previó un gran operativo de seguridad para evitar que haya cortes de calle.