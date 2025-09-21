No guardes la campera: el viento Sur será protagonista este domingo

La jornada del pasado sábado 20 de septiembre estuvo marcada en San Juan por el arribo del anunciado viento Zonda y el posterior descenso de la temperatura. En ese sentido, los especialistas informaron que, para este domingo, el registro en el termómetro no subirá demasiado, ya que durante gran parte del día se percibirán ráfagas de viento sur.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional informaron que, durante este día que marca la llegada de la primavera a la República Argentina, en San Juan la mínima durante la mañana será de 9 grados y la máxima que se alcanzará por la tarde será de 21°. Sin embargo, el dato más importante tiene que ver con las ráfagas provenientes del sur.

En el informe que se publica constantemente en su página web oficial reportaron que, mayormente, la intensidad del viento oscilará entre 23 y 31 kilómetros por hora. No obstante, advirtieron que en distintas zonas de la provincia se podrían alcanzar picos de entre 42 y 50 km/h. Finalmente, también está previsto que el cielo permanezca parcialmente nublado.

Este es el pronóstico extendido para toda la semana: