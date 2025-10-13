La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) confirmó que se realizará un paro nacional de 24 horas el martes 14 de octubre, durante el cual se suspenderán las clases en todas las provincias del país. La medida estará acompañada de una movilización, con el objetivo de visibilizar los reclamos del sector educativo. Desde el gremio UDAP en San Juan, informaron que también adherirán a la medida en apoyo a la problemática nacional. Esto generó disconformidad en el ámbito del Ministerio de Educación, ya que estre gremio tiene un acuerdo a nivel provincial.

Entre las demandas centrales figura la exigencia de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el pago de sumas adeudadas. El gremio también reclama un aumento presupuestario para infraestructura escolar, mejores condiciones salariales y defensa de los derechos previsionales de los docentes.

La medida forma parte de un plan de lucha que comenzó el miércoles 8 de octubre con “jornadas de acción educativa”, que incluyeron carpas, clases públicas, radios abiertas y actividades en plazas, espacios públicos y escuelas. Según el cronograma anunciado, el paro del martes será el punto cúlmine de esa etapa de protesta.