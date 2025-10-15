El pasado martes 14 de octubre, se llevó a cabo un paro docente a nivel nacional. En la provincia de San Juan hubo un acatamiento considerable. En ese sentido, Marcelo Orrego tomó la decisión de no descontarle el día a los educadores que participaron de la medida de fuerza.

Fue el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, quien confirmó esta decisión. El funcionario contó, en un contacto con Radio Colón, que se ha tomado esta determinación entendiendo el motivo del reclamo de estos profesores y profesoras.

“El gobernador ha dispuesto que no. Entiende que, más allá de que las bases quizás gremiales hayan decidido el paro, no es momento y no es correcto cargarle a los docentes sanjuaninos las responsabilidades de situaciones estrictamente de la política nacional”, explicó.

Ahondando en esta cuestión, Achem remarcó que desde los propios gremios docentes les dejaron en claro a los funcionarios que el reclamo no tenía que ver con el Gobierno Provincial. Reconocieron que con ellos si pudieron dialogar y arribar a diferentes acuerdos pero, a pesar de ellos, con Nación no han podido lograr lo mismo y eso fue lo que motivó que CTERA convocara este paro en toda la República Argentina.