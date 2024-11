Esta semana, los municipios de Capital y Sarmiento desarrollarán operativos para el cuidado de las mascotas, con servicios gratuitos de castración, vacunación y desparasitación.

Castración (Quirófano Móvil):

Cuándo: Miércoles 20 y viernes 22 de noviembre.

Horario: De 8:00 a 12:00.

Dónde: Plaza Almirante Brown (Gral. Acha y Pedro de Valdivia).

Cuándo: Viernes 22 de noviembre.

Horario: De 9:00 a 12:00.

Dónde: Plaza Cayetano Vargas (Paula A. de Sarmiento y Brasil, barrio Las Heras).

Cuándo: Miércoles 20 y viernes 22 de noviembre.

Horario: De 8:00 a 12:00.

Dónde: Plaza Departamental de Media Agua.

Requisitos para las Castraciones:

- Edad: Mascotas mayores de 6 meses.

- Salud: No estar preñadas, no superar los 10 años y no presentar síntomas de enfermedad.

Los interesados deben solicitar turno previo a través de:

- WhatsApp: 264-4305057

- Teléfono fijo: 4305937

Este esfuerzo conjunto busca promover el bienestar animal y la responsabilidad en el cuidado de las mascotas en ambas localidades.