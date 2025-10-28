El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) informó que las distribuidoras eléctricas no están autorizadas a suspender el servicio por falta de pago los días viernes ni en vísperas de feriado. La medida busca evitar que los usuarios permanezcan varios días sin suministro, ante la imposibilidad de regularizar su situación durante los fines de semana o jornadas no hábiles.

Desde el organismo explicaron que se detectaron casos en los que los cortes se realizaban un viernes o antes de un feriado, lo que provocaba que muchas personas no pudieran abonar su deuda ni gestionar la restitución del servicio hasta después del fin de semana.

El problema se agrava en los departamentos alejados, donde las limitaciones en la conectividad telefónica o de internet dificultan aún más el uso de los canales digitales de pago y la comunicación con las empresas prestatarias.

El EPRE recordó a la ciudadanía la importancia de conocer y ejercer sus derechos como usuarios y reiteró las vías disponibles para realizar consultas o reclamos:

WhatsApp: 264-5677184

Correo electrónico: reclamos@epresanjuan.gob.ar

Línea gratuita: 0800-333-6666

Además, se pueden contactar las guardias de las empresas distribuidoras las 24 horas: