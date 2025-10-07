Noche de boliche inclusiva: así será la fiesta para estudiantes con discapacidad

La Escuela de Educación Especial Crucero ARA General Belgrano será protagonista de una nueva edición de la esperada Noche de Boliche Inclusiva, un evento que busca promover la integración social y ofrecer un espacio de recreación para los estudiantes con discapacidad.

La actividad, organizada junto a otras instituciones de la provincia, se llevará a cabo el jueves 9 de octubre en Luna Morena, de 18 a 22 horas. El evento es parte de las celebraciones por el Mes de la Educación Especial, que este año se conmemoró en agosto, aunque la fiesta fue reprogramada para octubre.

“Todos los años organizamos esta noche que los chicos esperan con mucha ilusión. Les encanta participar porque disfrutan de la música y el baile”, explicó en Canal 13 Gema Gordillo, profesora de música de la escuela.

A diferencia de otras ediciones, este año no habrá una temática específica para la fiesta. “Decidimos que lo principal sea la música, porque ellos lo que más quieren es bailar. Por eso preferimos evitar interrupciones o shows que les quiten tiempo de pista”, señaló Gordillo.

El encuentro reúne a estudiantes de escuelas públicas y privadas de toda la provincia. Cada institución recibe un instructivo para inscribir a los alumnos participantes, así como a los docentes y acompañantes responsables.

“La idea es que puedan disfrutar un momento pleno, sentirse incluidos y compartir con jóvenes y adultos de su misma edad. También es una oportunidad para fortalecer vínculos entre las distintas escuelas”, destacó la docente.

La profesora de música agregó que muchas de las actividades de la institución se realizan con esfuerzo comunitario y donaciones, y que aunque los estudiantes disfrutan de la música dentro de la escuela, este tipo de eventos permite visibilizar su participación en la sociedad.