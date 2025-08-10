En un contexto en el que la inteligencia artificial se integra cada vez más a la vida académica y profesional, el tecnólogo Américo Sirvente dio a conocer Notebook LM, una plataforma que promete cambiar la forma en que los usuarios procesan y comprenden la información.

Según explicó Sirvente, “la herramienta se llama Notebook LM y es una inteligencia artificial que permite darle un insumo, lo toma, lo analiza y produce un resumen de esa información que puede ser una página web, un video, un PDF o todo junto y hace un resumen de todo lo que ha visto”.

La propuesta no se limita al texto: “En la botonera del lado derecho existe la posibilidad de hacerte un mapa mental y también la posibilidad de contármelo a través de la voz”, destacó el especialista. Esta función de mapa mental, subrayó, “viene a simplificar los viejos resúmenes que hacíamos cuando estudiábamos”, ofreciendo una representación visual que facilita la retención y comprensión.

Otra característica innovadora es su capacidad interactiva: “También me puede hacer preguntas para ver si he entendido el tema”, lo que abre un abanico de posibilidades en el ámbito educativo, ya que permite medir el nivel de comprensión de un texto o contenido.

Sirvente apuntó que la herramienta puede utilizarse incluso en entornos escolares: “Yo puedo usar esto para ver qué interpretación de texto tienen los chicos”, explicó, resaltando su potencial para docentes y formadores que buscan optimizar la enseñanza y la evaluación de la lectura crítica.