En el marco del plan de modernización educativa, el Gobierno de San Juan ya inició la entrega de notebooks a docentes de escuelas primarias tanto de gestión pública como privada, y en las próximas semanas avanzará con el reparto a alumnos de quinto y sexto grado del mismo nivel. En este marco, Canal 13 charló con el Secretario de Modernización Fabricio Echegaray, para conocer detalles de los aparatos y como están programados.

La primera entrega se realizó el pasado miércoles 6 de agosto en el estadio Aldo Cantoni, en un acto encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, junto a la ministra de Educación, Silvia Fuentes. Allí se distribuyeron equipos a docentes frente al aula, de primero a sexto grado, y se anunció la llegada de más dispositivos en las semanas siguientes.

“Se trata de una política de Estado que busca acercar la tecnología a las aulas y mejorar los procesos pedagógicos con herramientas digitales de calidad”, destacó Fabricio Echegaray, secretario de Modernización de San Juan.

Según detalló el funcionario, se tratan de computadoras marca dell destinadas a docentes. Aunque señaló que “La entrega a los alumnos será progresiva, porque aún estamos recibiendo las tandas. Ya llegó una parte y estamos esperando las restantes".

Las computadoras entregadas a los docentes son de marca Dell, con procesador Intel i3, 16 GB de RAM y disco de estado sólido de 512 GB. Cuentan con puertos USB, USB-C, HDMI y conexión por cable de red, además de Wi-Fi.

“Todas las notebooks vienen con más de 14 programas preinstalados, seleccionados por el Ministerio de Educación junto a la magíster Delia de Carmona. Se trata de herramientas que facilitan el trabajo en el aula y la planificación pedagógica”, señaló Echegaray.

En cuanto a los programas básicos, se incluye Windows y el paquete Office, que será activado en forma remota por el Gobierno. “Queremos aclarar que ningún docente debe pagar por licencias: ya fueron adquiridas oficialmente”, remarcó.

En el caso de los estudiantes también cuentan con control remoto, restricciones de navegación y sistemas de seguridad. “Estas computadoras están diseñadas exclusivamente para uso educativo. Si no se llevan a la escuela, o si están mucho tiempo sin conectarse a internet, se bloquean automáticamente”, explicó.

Además, poseen filtros para impedir el acceso a sitios inapropiados. “La Caja de Acción Social nos proporcionó una lista de páginas ilegales, que ya están incorporadas al sistema de bloqueo de los dispositivos”, agregó.