Nublado y un poco fresco: así seguirá el tiempo este jueves

Desde el Servicio Meteorológico Nacional dieron a conocer que este jueves estará marcado por uno de los días más frescos de septiembre.

En esta línea resaltaron que la temperatura máxima será de 14 grados. En tanto, el cielo estará parcialmente nublado durante todo el día. Por el momento no hay alertas de viento.

Para la jornada del viernes se espera un panorama similar, aunque desde el fin de semana la temperatura comenzará a descender.