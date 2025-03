Esta semana se conocieron los cambios en la Ley Nacional de Tránsito, que incluyen modificaciones en los plazos para la renovación de licencias de conducir y en la implementación de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Para conocer más detalles sobre cómo afectarán estas normativas en la provincia, el móvil de Canal 13 dialogó con Germán Posleman, encargado de la RTO en San Juan.

“Ayer se publicó en el Boletín Oficial estos cambios. Para nosotros da una perspectiva firme de que la RTO va a seguir vigente, porque el boletín habla de abrir nuevas RTO. Esto invita a la inversión”, explicó Posleman. Sin embargo, aclaró que “la provincia tiene que adherirse a estas modificaciones, y ahora queda en manos de la Cámara tratar los pormenores de cómo se implementará”.

Uno de los puntos más destacados de las nuevas normativas es la modificación de los plazos para la renovación de la RTO. Es así como la ley establece que los vehículos 0 km de uso particular deben realizar su primera revisión técnica a los 5 años desde el patentamiento. Para los vehículos usados particulares con hasta 10 años de antigüedad, la vigencia de la RTO es cada dos años. En el caso de los vehículos de uso no particular, los plazos aún no están definidos.

“Los cambios que van a tratarse en la Cámara de Diputados, quizas se inicie en abril, aunque no tengo una fecha exacta. Es un proceso que incluye cómo la provincia se va a adherir a estas modificaciones. Por ahora, todo sigue normal”, aclaró Posleman.

Posleman destacó que el objetivo principal de la RTO es garantizar la seguridad vial. "Siempre transmitimos que lo que queremos es cuidar la seguridad del conductor y de terceros”, afirmó. Sin embargo, también se refirió a las críticas de algunos usuarios respecto a los costos del servicio. “Nosotros estamos autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El valor de la RTO, que es de alrededor de $30.000, quizás no influye tanto. Lo que más impacta es la necesidad de realizar reparaciones, como cambiar rótulas o suspensión, que hoy tienen un costo muy alto”, explicó.

“El problema no es venir acá, sino la inversión en repuestos que a veces el vehículo necesita. Pero esto es parte de cuidarnos, de asegurarnos de que el auto pueda frenar a tiempo, de que las luces funcionen correctamente. Es una forma de garantizar la seguridad”, agregó.

Facilidades para los usuarios

Para agilizar el proceso, la RTO lanzó una modificación: “Ahora el cliente puede registrarse, sacar turno, pagar y subir la documentación directamente desde la web. Ya no necesita bajarse del auto para hacer estos trámites. Buscamos facilitar el proceso y brindar un mejor servicio”, detalló Posleman. Además, destacó que la documentación ahora es digital, lo que simplifica aún más el trámite.