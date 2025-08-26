Ya ingresó a la Legislatura provincial un proyecto que busca aplicar una gran cantidad de cambios en el transporte sanjuanino. Principalmente se eliminarían las licencias y se pasaría a un sistema de registro en el que tendrán que anotarse incluso los conductores de Uber o DiDi. De no hacerlo, deberán pagar una multa millonaria.

“El proyecto busca modernizar el transporte en San Juan. Queremos ampliar la oferta para que el sanjuanino tenga más opciones. No incluimos a las plataformas en sí, porque la prestación la da el auto. Estamos saliendo de un sistema de licencias para tener uno de registro en el que cualquier persona que quiera trabajar y esté en condiciones de dar el servicio se pueda registrar”, expresó Marcelo Molina, secretario de Tránsito y Transporte en Buen Día, Día.

Con este nuevo sistema que se busca implementar, que eliminaría las licencias, los vehículos pasarían a calificarse como “identificados” y “no identificados”. Dentro del segundo grupo es donde entrarían DiDi, Uber y hasta la app Oeste X. También se incluyen los transportes de salud y los que trasladan a pacientes de las ART.

Los conductores que trabajen para estas aplicaciones deberán registrarse. De no hacerlo y ser detectados por inspectores, recibirán una multa onerosa. Los valores oscilarían entre $14.800.000 y $22.300.000.

“Se va a pedir lo que la ley exige, por ejemplo una cierta antigüedad del vehículo, porque tenemos que buscar que el sanjuanino sea trasladado en los vehículos más modernos. Tienen que ser choferes profesionales; no va a poder ser cualquiera: tienen que demostrar su aptitud y tener el seguro correspondiente”, sentenció.