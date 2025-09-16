La provincia de San Juan avanza en la redacción de una nueva Ley de Transporte que, según explicó en el programa de Pelado Stream, el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, busca modernizar el sistema y garantizar un servicio más competitivo y seguro para los pasajeros. El funcionario aseguró que la iniciativa no está enfocada únicamente en responder al surgimiento de aplicaciones tecnológicas, sino en sentar las bases de un transporte provincial moderno, ordenado y con reglas claras.

En cuanto a los beneficios para el sector, Molina confirmó que los taxistas profesionales contarán con alivio impositivo: “Todo lo que le podamos sacar de los costos a quienes se dedican plenamente a este trabajo, se los vamos a sacar. No podemos darles los mismos beneficios a quienes solo hacen una changa los fines de semana”.

“La instrucción del gobernador es trabajar para la gente, para los pasajeros. La ley actual se ha desvirtuado con prácticas que todos conocemos, como la compraventa y alquiler de licencias, que no están permitidos. Queremos corregir esa situación y abrir la oferta a quienes cumplan con los requisitos”, señaló Molina.

Entre los principales puntos, la ley establece que:

Choferes deberán contar con carnet profesional y relación de dependencia en caso de ser empleados.

Vehículos y propietarios deberán estar registrados en San Juan y contar con un seguro específico para personas transportadas, distinto al seguro convencional.

Habrá un registro diferenciado entre autos identificados (taxis, transporte escolar y el nuevo servicio accesible) y no identificados.

El secretario aclaró que la intención es lograr una “oferta ampliada, pero no libre”, garantizando que quienes se incorporen cumplan con todas las obligaciones fiscales y de seguridad.

Finalmente, el funcionario admitió que la nueva legislación generará mayor competencia, pero subrayó que el objetivo central es beneficiar a los usuarios con un transporte más amplio, seguro y competitivo, al tiempo que se apoya a quienes ejercen la actividad de manera profesional.