Durante la tarde de este lunes el Gobierno de San Juan dejó inaugurado un nuevo Centro de Contención Infantil (CDI), en el departamento Caucete. Las autoridades explicaron que esta sede caucetera forma parte de una serie de 14 complejos que se ubicarán en diferentes puntos de la provincia.

El nuevo CDI funciona en el interior del populoso barrio Pie de Palo en Caucete, durante la inauguración, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, dialogó con Canal 13 y explicó la importancia de estos centros que sirven para dar contención y estimulación temprana a los chicos.

El funcionario explicó que en estos lugares se recibe a niños desde los 45 días de vida hasta los 3 años. Allí reciben estimulación, ya que los equipos de profesionales los acercan a los primeros juegos y actividades que harán en el Nivel Inicial. Además, reciben desayuno y merienda.

Platero recordó que estos centros están pensados para dar contención a los más chicos mientras sus padres trabajan, principalmente, los que se dedican a labores rurales que pueden llegar a demandarles buena parte del día.

En cuanto a la cantidad de chicos que irán a realizar actividades en este CDI, Platero explicó que se calcula que serán entre 40 y 60 pequeños que podrán realizar diferentes actividades.

Este de Caucete fue el séptimo CDI, este martes inaugurarán otro en Valle Fértil y aún queda por inaugurar otros 6 CDI que estarán distribuidos en diferentes puntos de la provincia. Esto implica que en total San Juan llegará a tener 14 centros para los bebés y niños.