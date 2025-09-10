La reparación de calzadas tras obras de agua y cloaca es un tema que suele generar reclamos en San Juan. Para despejar dudas sobre cómo se realizan los trabajos, Paula Cortéz, jefa del Laboratorio de Suelos de Obras Sanitarias, detalló los procedimientos y el rol del área que dirige.

Cortéz explicó que el laboratorio controla los materiales y la compactación en cada obra vinculada a redes cloacales y de agua: “Hacemos el control de los bacheos que ejecutan contratistas de Obras Sanitarias y también de las obras por licitación. Tenemos gente en el terreno y personal en el laboratorio procesando muestras”.

En los últimos meses, la empresa estatal incorporó 15 cuadrillas nuevas y 10 máquinas, lo que permitió agilizar la respuesta a los reclamos de los usuarios. “Obras Sanitarias tiene una respuesta muy rápida, especialmente en servicios de agua y cloaca”, destacó.

Los trabajos de bacheo no se realizan de inmediato luego de una excavación. Según Cortéz, deben cumplir con un procedimiento técnico y administrativo: “La excavación, el relleno, la compactación y la reparación de la calzada, ya sea de asfalto u hormigón, se hacen por medio de contratistas. Esto requiere una licitación que puede llevar de dos a tres meses”.

La funcionaria reconoció que, en ocasiones, los tiempos no coinciden con otras obras urbanas. “Se trata de coordinar, pero a veces ocurre lo que pasó en Avenida Libertador: ya habían asfaltado y un domicilio se quedó sin agua, entonces hubo que romper para dar una solución”.

Un ejemplo de las complicaciones técnicas es el caso de calle Entre Ríos y Pedro Echagüe, donde existe un canal subterráneo de la remodelación posterior al terremoto de 1944: “Esas estructuras antiguas hacen que, con las lluvias, las losas se deterioren más rápido”.

Cortéz subrayó que el sistema de licitaciones está directamente condicionado por los recursos de la empresa: “Todo este trabajo depende de lo que recauda Obras Sanitarias. No podemos hacer una gran licitación porque no tenemos el presupuesto. Siempre pedimos a los usuarios que estén al día, porque esa recaudación es la que financia tanto los bacheos como la atención de reclamos”.

Actualmente, Obras Sanitarias trabaja en Paula Albarracín de Sarmiento y Córdoba, donde se realiza una renovación de colectoras cloacales: “La idea es resolverlo en una semana. Es importante que los vecinos sepan que lleva tiempo porque el laboratorio analiza todas las capas del suelo para evitar hundimientos a futuro”, señaló Cortéz.

De este modo, la funcionaria buscó transmitir que, aunque los tiempos puedan parecer extensos, cada reparación responde a un proceso técnico que apunta a dar soluciones duraderas.