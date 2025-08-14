La provincia avanza con un plan integral de obras en zonas estratégicas próximas a los diques, con el objetivo de mejorar la iluminación, la infraestructura y el paisaje antes de la temporada estival. El director de Recursos Energéticos, José María Ginestar, detalló que en la Ruta 12, desde La Bebida hasta el Jardín de los Poetas, ya se registra un avance superior al 60% en la instalación de más de 250 torres de alumbrado. Las nuevas luminarias, que reemplazan a las de mercurio halogenado, permitirán un consumo cuatro veces menor y un notable ahorro energético.

La obra incluye 6.300 metros de tendido eléctrico y trabajos coordinados con Vialidad Provincial, Ambiente y el municipio de Rivadavia, abordando desde mejoras en calzadas y sistemas de riego hasta la reubicación de árboles en el boulevard. Según Ginestar, la planificación en esta época responde a la menor circulación en la zona, facilitando la ejecución sin mayores interrupciones.

En el dique Punta Negra también se desarrollan tres intervenciones clave: el embarcadero —ya en funcionamiento— con torres de iluminación adaptadas para quedar sumergidas si sube el nivel del agua; un nuevo sistema que permitirá a cada parador contar con medidor propio para habilitar la instalación de comercios; y acciones para evitar el tendido de cables aéreos, preservando la vista panorámica del entorno.

El Gobierno provincial confía en inaugurar estas mejoras antes del verano, apostando a potenciar el turismo y la seguridad vial en uno de los puntos más concurridos de San Juan durante la temporada.