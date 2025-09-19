Cristina Nally, bióloga e investigadora de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), habló con Buen Día Día. Ella dio detalles sobre el impacto de las ocratoxinas en la producción de pasas y frutos secos, así como las investigaciones que realiza su equipo para controlar estos contaminantes.

“Hoy vamos a desarrollar el tema de ocratoxinas en pasas, un problema que está acá en San Juan y en todo lo que son los frutos secos”, explicó Nally. Sobre la naturaleza de esta toxina, señaló: “Es una toxina que producen hongos, que pueden ser cancerígenas. Es importante controlar esos hongos por una cuestión de salud, económica y también porque a nivel exportación, si una pasa tiene esta toxina, no se puede comercializar internacionalmente”.

Según la especialista, la ocratoxina es producida por un hongo común en el suelo, sobre los viñedos y las hojas. “En ciertas condiciones de humedad y fuentes descarbonadas puede crecer y producir la toxina. Ahora, con el incremento de la producción y exportación de pasas, estamos detectando más casos de estas toxinas”, afirmó.

Nally destacó que su trabajo es parte de un esfuerzo conjunto en el Instituto de Biotecnología de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ. “Es un trabajo multidisciplinario: biólogos, químicos, ingenieros agrónomos colaboran en estas investigaciones y también brindamos servicio de detección de hongos productores de toxinas para los productores”, indicó.

Los productores interesados pueden llevar sus muestras directamente al instituto o al laboratorio Lapric, ubicado junto al instituto. “Analizamos las muestras a nivel microbiológico para detectar estos hongos”, agregó.

Respecto a posibles soluciones, la investigadora explicó que la estrategia se centra en el control biológico. “Nuestra investigación actual se basa en la aplicación de microorganismos benéficos que podrían reducir estas ocratoxinas en las pasas. Es aplicar un microorganismo que inhiba los hongos productores de toxinas”, sostuvo.

Además, señaló que los productores reciben asesoramiento directo: “Los recibimos con gusto en el Instituto, armamos reuniones, escuchamos al productor y buscamos soluciones biológicas. Nosotros vamos por el biocontrol”, enfatizó.

Sobre el financiamiento de estas investigaciones, Nally señaló que cuentan con apoyo de la UNSJ y del Ministerio de Producción de San Juan, además de financiamiento internacional. “Este año presentamos proyectos a convocatorias internacionales, como la ONU, y fuimos seleccionados para investigar ocratoxinas en pasas de uva. Los resultados hasta ahora indican que hay microorganismos que pueden inhibir a estos hongos, y estamos trabajando en cómo formularlos y hacer los primeros ensayos a campo”, concluyó.