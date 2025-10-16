La Fiesta Nacional del Sol (FNS) 2025 tendrá el placer de contar con los sabores genuinos de Sarmiento. Olga Lizzi, una cocinera de la zona, fue seleccionada como emprendedora del departamento, llevando consigo una amplia variedad de dulces y conservas regionales, todos elaborados de manera artesanal.

En conversación con el periodista Polo Quiroga, Olga Lizzi compartió su alegría y el orgullo de su proyecto, que nació como un emprendimiento familiar. "De los 16 proyectos que se presentaron quedó el mío. Tuve la suerte yo, como podría haber ganado cualquier emprendedora", expresó con humildad, destacando su inmensa alegría por la oportunidad.

Producción natural y casera

El puesto de Olga, ubicado en la localidad de Tres Esquinas, al costado de la Ruta 40, se ha convertido en un referente de la producción casera y natural. "Todo lo que se produce en el departamento aprovechamos y envasamos", explicó la emprendedora.

Su catálogo de productos abarca desde los clásicos como el dulce de durazno, membrillo, aceitunas y salsa de tomate, hasta propuestas más innovadoras como el dulce de melón y sandía.

Un punto fuerte de su producción son los tradicionales arropes, elaborados a partir de frutos de la zona, incluyendo el arrope de chayar, de higo y de algarrobo. Lizzi enfatizó la calidad y el proceso de sus productos: "Todo natural, todo casero, sin conservantes con la excepción de un buen baño maría".

El emprendimiento comenzó junto a su esposo y sus hijas, y si bien estas crecieron y formaron sus propias familias, el matrimonio ha continuado con la labor de preservar los sabores y las tradiciones culinarias de la región. La participación de Olga Lizzi en la FNS 2025 promete ser un dulce encuentro con la identidad y el esfuerzo de los emprendedores sarmientinos.