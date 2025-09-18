A más de 10 días de que se produjera el grave siniestro vial en Rivadavia, el arquero de la UVT sigue en un delicado estado de salud. Por este motivo tendrá que ser ingresado nuevamente para ser operado.

Se trata de Benjamín Videla, el arquero de hockey de 17 años que viajaba como acompañante en el Renault Sandero que chocó con un Uber, el 7 de septiembre en avenida Libertador y calle Sargento Baigorria.

Por este motivo fue ingresado en el hospital Dr. Guillermo Rawson, donde será sometido a una segunda cirugía. Por el momento no han trascendido mayores datos sobre esta intervención quirúrgica a la que será sometido.

Lo último que se supo sobre su salud es que el adolescente ya puede hablar con su entorno íntimo. Incluso tuvo la posibilidad de comunicarse con algunos de sus amigos.