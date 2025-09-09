La cantante sanjuanina Cintia Barros, de 26 años, mienbro del Trio Los Barros, fue dada de alta este lunes 8 a las 19, después de permanecer internada bajo un estricto monitoreo médico. Embarazada y con un historial de salud delicado, la artista fue intervenida quirúrgicamente y mostró una evolución muy favorable, por lo que continuará su recuperación de forma ambulatoria, según detalló al móvil de Canal 13, Nicolás Barros, hermano de la joven y mánager de la banda.

Recientemente, la cantante se sometió a una Colecistectomía Laparoscópica (extracción de la vesícula biliar) debido a una colecistitis en el Hospital Rawson. La intervención quirúrgica se llevó a cabo sin mayores complicaciones, y la artista ha mostrado una excelente recuperación desde entonces.

El equipo médico que atiende a la folklorista informó que seguirá con controles ambulatorios para asegurar un desarrollo saludable del embarazo. A su vez, los profesionales se comprometieron a continuar brindándole la mejor atención posible en este proceso.

Durante su internación, los médicos observaron algunos indicadores que requerían especial atención, como la necesidad de ajustar la medicación para controlar su presión arterial, diabetes e hipotiroidismo. Además, le realizaron un seguimiento constante de su función hepática y renal, así como del desarrollo fetal a través de ecografías.

Cintia, quien padece de Hipertensión Arterial Crónica, Diabetes Tipo II e Hipotiroidismo, fue atendida por un equipo médico multidisciplinario encabezado por el doctor Iván Yurcio. El grupo de especialistas en obstetricia, cardiología y cirugía se encargó de realizar controles exhaustivos para garantizar tanto el bienestar de la madre como el correcto desarrollo del embarazo.

Agradecimiento a los médicos

Tanto Cintia Barros como su familia expresaron públicamente su profundo agradecimiento al doctor Iván Yurcio y a todo el personal médico y de enfermería del Hospital Rawson por la dedicación y el profesionalismo demostrados durante su atención.