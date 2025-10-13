Operativo en El Zonda dejó 171 infracciones durante el fin de semana largo

Durante el fin de semana largo, la Dirección de Tránsito D-7 desplegó un importante operativo en inmediaciones del Autódromo Eduardo Copello, conocido como El Zonda, y en los principales ingresos a la provincia. Según informó el jefe del área, Ricardo Díaz, en Canal 13, las jornadas se desarrollaron con normalidad y sin hechos que lamentar.

“Lo más destacado que tuvimos fue el operativo en el Autódromo de Zonda, donde se concentró un evento de gran magnitud. Gracias a Dios, el evento se llevó a cabo con total normalidad y sin incidentes de gravedad”, aseguró Díaz en diálogo con la prensa.

El funcionario explicó que participaron 50 efectivos de Tránsito, quienes trabajaron en coordinación con otras dependencias policiales. “Desarrollamos un dispositivo especial para ordenar el ingreso y la salida del público, de manera que la desconcentración se realizara de forma rápida y segura”, detalló.

Además, Díaz señaló que durante los días del evento “no se registraron siniestros graves” y que, como ocurre habitualmente en fines de semana largos, se reforzaron los controles en los ingresos a la provincia. “También es importante destacar que no tuvimos que lamentar víctimas fatales. Sí hubo siniestros menores, pero ninguno de gravedad”, precisó.

El operativo incluyó controles de velocidad, verificación de documentación y alcoholemia, tanto en los accesos provinciales como en distintos puntos del territorio sanjuanino. “Trabajamos con regulaciones distintas y con el acompañamiento de la Policía de Caminos, una reciente incorporación que se suma al trabajo que venimos realizando”, agregó el jefe de Tránsito.

En cuanto a los resultados, se labraron 171 actas de infracción, se radiaron 58 vehículos de circulación y se retuvieron 73 licencias de conducir.

“Los números nos acompañan y es positivo, sobre todo porque venimos de fines de semana con incidentes trágicos. Este operativo fue un ejemplo de coordinación y prevención”, concluyó Díaz.