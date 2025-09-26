Un amplio operativo contra el narcotráfico sorprendió a San Juan el pasado lunes 22 de septiembre por la noche. En total, se llevaron adelante 11 allanamientos simultáneos, de los cuales diez fueron en diferentes barrios de la provincia y uno dentro del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) de Chimbas, donde se detectaron drogas en poder de una red criminal que operaba tanto en las calles como dentro de la cárcel.

El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, confirmó que durante los procedimientos se incautaron 47 gramos de cocaína y cuatro pastillas dentro del penal. “Es una organización criminal que estaba traficando en todos estos lugares. Lo positivo fue el trabajo en conjunto entre la Policía de San Juan, la Policía Federal y el Servicio Penitenciario, porque los allanamientos se realizaron después de las 23 horas y se logró actuar en simultáneo”, explicó.

Delgado aseguró que la investigación continúa y que, hasta el momento, ningún oficial fue suspendido ni sumariado. Sin embargo, admitió que existen falencias en los controles de ingreso al Penal de Chimbas, un punto clave en la investigación. “Hay una falencia: ingresa droga. Se va a trabajar en ese sentido”, reconoció.

El funcionario detalló que los protocolos presentan limitaciones debido a cuestiones jurídicas y de derechos: “Estamos en una disyuntiva. Está el derecho de la persona, el derecho de visita, el derecho de comunicación y el derecho del Estado de controlar”. En esa línea, mencionó casos puntuales como las visitas de mujeres embarazadas o pacientes oncológicos, en los que los controles invasivos no son viables y los escáneres no siempre resultan eficaces.

“Cada vez que surge un hecho nuevo se realizan los reajustes correspondientes. El Servicio Penitenciario tiene profesionales especializados y la prioridad es minimizar al máximo el ingreso de drogas, aunque sigue siendo una lucha diaria. La persona que está privada de la libertad pasa 24 horas pensando cómo infringir la ley o cómo lograr un beneficio”, sostuvo Delgado.