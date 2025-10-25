A beneficio del Banco de Alimentos de San Juan, se organizó un gran concierto en el Auditorio Juan Victoria. La directora de esta fundación, Mabel Elisandro, dialogó con Canal 13 y comentó cómo pueden hacer los sanjuaninos que quieran aportar su granito de arena y, a la vez, disfrutar de un gran show musical.

Elisandro explicó que este espectáculo musical se llevará a cabo el próximo 30 de octubre a las 21:30 horas en el auditorio y que la función estará a cargo de “Tito” Otiñano y un grupo de músicos sanjuaninos. “Ellos realizarán una función gratuita en beneficio del Banco de Alimentos. Aquellas personas que quieran venir al show deben traer un alimento no perecedero que será llevado a las familias más carenciadas de San Juan”.

“Atendemos aproximadamente a 55 organizaciones entre merenderos y comedores comunitarios. Es nuestro granito de arena para que no haya hambre y podamos mejorar la alimentación de los chicos. Le pedimos a los sanjuaninos que lleven los alimentos que puedan. En caso de no llevar alimentos vamos a tener una alcancía para aquellos que quieran donar para la compra de otros productos”, dijo Elisandro.

A su vez, contó que muchos supermercados se suman a esta iniciativa y les donan alimentos que están próximos a vencer, por lo que “en un periodo corto, recibimos estos productos y los entregamos para que sean consumidos por la población. Todo lo que llegan a donar es muy necesario”.

Por último, dejó el alias de la cuenta bancaria de su fundación para aquellos que puedan aportar una pequeña ayuda por otro medio. El alias es Bancosj2025 y allí pueden enviar la suma de dinero que deseen.