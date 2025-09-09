El Gobierno nacional anunció que, tras los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, convocará a una reunión con los gobernadores, aunque sin dar mayores precisiones. En ese contexto, el gobernador Marcelo Orrego afirmó este martes, durante el acto de entrega de escrituras y viviendas en el Centro de Convenciones, que aún no recibió convocatoria para la mesa de diálogo, pero que estará dispuesto a participar cuando lo llamen.

“El presidente llamó a una mesa con los gobernadores, a mí todavía no me llaman, pero si me llaman no tengo dudas de que voy a estar ahí. Esa silla no va a estar nunca vacía cuando se trate de hablar de San Juan”, afirmó.

El mandatario provincial remarcó que su participación será clave para defender a la provincia: “Al menos el tiempo que me corresponda estar como gobernador, creo que es fundamental el diálogo y la prudencia. Es parte de lo que se viene en la Argentina, no podemos estar en una mesa a los gritos”.

OTRAS DECLARACIONES

Sobre la ruta 153, señaló: “Si bien es una ruta nacional, se terminó de realizar con fondos provinciales. Es una arteria muy importante para la producción de Calingasta y por la zona transitan más de 100 camiones diarios”.

El gobernador detalló que se resolvieron cuatro tramos con una inversión de 170 millones de pesos y anunció compromisos para mejorar la iluminación en los distritos Los Berros y Pedernal. “Tratamos de resolver 4 tramos y la provincia derogó 170 millones de pesos haciendo frente a la situación. También nos comprometimos a iluminar el tramo entre Los Berros y Pedernal”, indicó.

Respecto a la reciente jornada electoral, Orrego interpretó que el resultado tuvo un mensaje hacia la conducción nacional: “Entiendo que el presidente hizo un tipo de autocrítica. Ha sido una elección donde sabemos que la provincia de Buenos Aires es poderosa por la cantidad de habitantes. Pero creo que volvió a ganar lo que tiene cercanía con la gente”.