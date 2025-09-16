El gobernador Marcelo Orrego adelantó este jueves que el ministro del Interior, Lisandro Catalán, “podría venir a San Juan la semana que viene”, aunque aclaró que la confirmación oficial se dará en los próximos días. “Será bienvenido, por supuesto. Seguramente lo vamos a decir apenas esté la confirmación”, expresó.

El mandatario destacó el vínculo que mantiene con el funcionario nacional: “A Lisandro Catalán lo conozco desde hace mucho tiempo. Es una persona con quien se puede hablar sin tapujos, diciéndonos las cosas de frente y mirándonos. Tengo muchos temas para tratar con él, algunos ya se pudieron resolver”, afirmó.

Las declaraciones se dieron en el marco de la inauguración del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en La Chimbera, en 25 de Mayo, que contará con especialistas en cardiología, ginecología y clínica médica, beneficiando a más de 1.000 vecinos. “Estamos inaugurando centros de atención primaria casi todas las semanas y lo hacemos con fondos provinciales, porque sabemos de la necesidad de nuestra gente”, dijo Orrego.

El gobernador subrayó que la provincia administra recursos más limitados que en gestiones anteriores: “Hoy contamos con un 60% menos de presupuesto porque se cortaron obras nacionales, el fondo de conectividad, el incentivo docente y transferencias discrecionales, incluso algunos programas de salud que implicaban miles de millones de pesos”, detalló.

Sobre la presentación del Presupuesto 2026 por parte del presidente Javier Milei, Orrego sostuvo que valoraba la meta de equilibrio fiscal, pero puso reparos en algunas áreas sensibles. “Está bien si el déficit fiscal se transforma en superávit, pero no creo que esté bien que para llegar a eso se tengan que recortar prestaciones de jubilados, discapacitados y universidades”, advirtió.

El mandatario provincial recordó que fue autor de la ley que otorgó vigencia permanente al Certificado Único de Discapacidad. “Soy un ferviente defensor de la discapacidad, como lo hice en el Congreso de la Nación. No es un tema para tocar ni para que bajen las prestaciones. Lo mismo con los jubilados y las universidades”, aseguró.

En cuanto a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), consideró clave mantener un diálogo constructivo. “Yo me siento a charlar con todos por el bien de San Juan. Siempre gestiono y he podido destrabar muchos temas por suerte, en un marco de respeto y cordialidad, aunque pensemos distinto”, señaló.

Orrego insistió en que la prioridad de su gestión sigue siendo clara: “Salud, seguridad y educación son nuestras prioridades, además de la infraestructura que mejora la calidad de vida de la gente”, concluyó.