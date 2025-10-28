Orrego anunció la entrega de 1.412 viviendas y adelantó que se inaugurará un barrio por semana

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó una nueva edición del Operativo San Juan Cerca en el departamento de Ullum, donde destacó la importancia de escuchar las necesidades de los vecinos y acercar los servicios del Estado a todos los rincones de la provincia.

El primer mandatario anunció que se construirían 1.412 casas más y que “de acá a fin de año se inaugurará un barrio por semana”. Finalmente, aseguró que el próximo año el Gobierno continuaría apostando a la obra pública, hospitales, caminos y escuelas, con el objetivo de sostener el empleo y mejorar la infraestructura provincial.

“Abrimos bien las orejas para escuchar los problemas y necesidades que tiene la gente”, expresó Orrego, y agregó que el objetivo del programa era llegar “a los lugares más recónditos de San Juan, sobre todo al interior, que es fundamental”.

El mandatario explicó que durante las jornadas los vecinos podían acceder a programas de salud, gestión de partidas de nacimiento y otros trámites. “Es un abanico de posibilidades para que se saquen las dudas”, señaló.

Orrego remarcó que el operativo se mantendría durante todo su mandato. “Esto lo estamos haciendo para estar cerca de la gente, que es lo que me gusta”, afirmó.

Además, el gobernador se refirió al desarrollo productivo de la provincia. “San Juan tiene muchas posibilidades: minería, agroindustria y una energía sustentable”, indicó.

En materia de obras públicas, Orrego reiteró su compromiso con los rawsinos. “Di mi palabra cuando fue el aniversario de Rawson y voy a cumplirla. Espero que los rawsinos lo disfruten mucho”, dijo. También destacó que los trabajos se financiaban con “100% fondos provinciales” y que “el intendente es quien define los lugares que se pavimentan”.