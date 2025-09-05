Orrego aseguró que la renovada Calle 5 es un reflejo del San Juan del futuro

El gobernador Marcelo Orrego y el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, inauguraron este jueves la segunda etapa de la Calle 5, una obra vial de gran envergadura que conecta los departamentos de Rawson y Pocito. Con su habilitación, se completa un proyecto de más de tres años de trabajo que busca transformar la fisonomía de la zona sur de la provincia.

En el acto de inauguración, Orrego destacó el esfuerzo para finalizar la obra, que había comenzado en 2020 y se encontraba con un escaso 15% de avance al inicio de su gestión. "Es una obra que tenía el 15% comenzada y hoy con todo el esfuerzo podemos terminarla", expresó el gobernador. También resaltó el carácter innovador del proyecto: "Es una calle del San Juan del futuro porque los cables de electricidad son todos subterráneos. Además de noche es bellísima esta calle".

Progreso y crecimiento

El intendente Carlos Munisaga calificó la obra como un hito para el departamento, coincidiendo con el 83° aniversario de Rawson. "Es una obra que marcará un antes y un después en el crecimiento de la zona", afirmó Munisaga. Además, subrayó la importancia de la nueva ruta, conocida como Ruta 155, para los miles de sanjuaninos que la transitan a diario y destacó que fue realizada en "tiempos difíciles".

La renovada arteria cuenta con una iluminación moderna, bicisendas, nuevos árboles y accesos a barrios en crecimiento. Estas mejoras no solo apuntan a aumentar la seguridad vial, sino también a modernizar y embellecer el entorno, generando un mayor progreso para toda la provincia.