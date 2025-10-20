El gobernador Marcelo Orrego aseguró que San Juan continuará profundizando su política de reducción impositiva con el objetivo de mejorar la competitividad y generar alivio económico para los contribuyentes. Ante el móvil de Canal 13, el mandatario provincial recordó que la provincia fue la primera en bajar impuestos en 2024 y adelantó que se eliminará un adicional que se cobra actualmente sobre el impuesto a los Ingresos Brutos.

“Para que haya competitividad es necesario un sistema tributario simple, equitativo y eficaz. San Juan comenzó en ese sentido a trabajar estos 20 meses”, expresó Orrego, quien destacó que el año pasado la provincia redujo un 25% en materia de patentes y un 7% el inmobiliario.

El gobernador remarcó además que San Juan tiene una de las presiones impositivas más bajas del país, representando el 2,5% del Producto Bruto Geográfico, mientras que el promedio consolidado de las 24 jurisdicciones ronda el 5,1%. “Estamos hablando de una provincia con una de las cargas tributarias más bajas de la Argentina”, afirmó.

En esa línea, Orrego precisó que el impuesto a los Ingresos Brutos en San Juan representa apenas un 3%, aunque dentro de ese porcentaje se aplica un adicional del 20% destinado a la ampliación del programa Lote Hogar, el cual será eliminado próximamente.

“Eso lo vamos a eliminar para dar un alivio a los sanjuaninos”, adelantó, al tiempo que confirmó que el Ministerio de Hacienda provincial ya trabaja en el proyecto que será enviado a la Legislatura para su aprobación.