Orrego confirmó que quitará el cobro adicional de Lote Hogar
El gobernador de San Juan anunció la eliminación de este tributo, para continuar en la línea de aliviar la presión impositiva.
El gobernador Marcelo Orrego aseguró que San Juan continuará profundizando su política de reducción impositiva con el objetivo de mejorar la competitividad y generar alivio económico para los contribuyentes. Ante el móvil de Canal 13, el mandatario provincial recordó que la provincia fue la primera en bajar impuestos en 2024 y adelantó que se eliminará un adicional que se cobra actualmente sobre el impuesto a los Ingresos Brutos.
“Para que haya competitividad es necesario un sistema tributario simple, equitativo y eficaz. San Juan comenzó en ese sentido a trabajar estos 20 meses”, expresó Orrego, quien destacó que el año pasado la provincia redujo un 25% en materia de patentes y un 7% el inmobiliario.
El gobernador remarcó además que San Juan tiene una de las presiones impositivas más bajas del país, representando el 2,5% del Producto Bruto Geográfico, mientras que el promedio consolidado de las 24 jurisdicciones ronda el 5,1%. “Estamos hablando de una provincia con una de las cargas tributarias más bajas de la Argentina”, afirmó.
En esa línea, Orrego precisó que el impuesto a los Ingresos Brutos en San Juan representa apenas un 3%, aunque dentro de ese porcentaje se aplica un adicional del 20% destinado a la ampliación del programa Lote Hogar, el cual será eliminado próximamente.
“Eso lo vamos a eliminar para dar un alivio a los sanjuaninos”, adelantó, al tiempo que confirmó que el Ministerio de Hacienda provincial ya trabaja en el proyecto que será enviado a la Legislatura para su aprobación.