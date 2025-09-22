El pasado domingo 21 de septiembre, la provincia de San Juan vivió una nueva edición del FestiJoven. Allí dijo presente el propio gobernador quien se mostró contento por el hecho de ver a tantas familias disfrutando del show de artistas locales.

Marcelo Orrego se presentó en el Parque de Mayo para formar parte del evento pensado para los estudiantes sanjuaninos. En ese contexto habló con el móvil de Canal 13, destacando el operativo de seguridad que permitió que todo se desarrollara sin sobresaltos.

“Felicitaciones a la policía de San Juan y además también al secretario de seguridad. Me genera mucha alegría, estoy viendo que el evento que hemos generado del gobierno da resultado feliz. He visto mucha familia disfrutando y por supuesto muchos estudiantes por su día. Por supuesto también se ha formado un día especial por la combinación de la música con la cultura”, expresó.

Sumado a esto, el gobernador también recalcó la importancia de que los emprendedores también tuvieran su espacio. Formar parte de un evento tan convocante le da a estos sanjuaninos la posibilidad de generar más ingresos, ofreciendo sus productos a los asistentes. En ese mismo sentido, recordó la creación del Programa de Educación Financiera.

“Largamos esta semana un programa para que los chicos sepan algunos conceptos que son muy importantes en la vida y después en el tiempo. También esto colabora a generar una buena economía circular que nos da la oportunidad que se generen muchos más emprendedores. El emprendedurismo es espectacular”, sentenció.