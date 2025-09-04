El gobernador Marcelo Orrego regresó de su visita a Australia donde participó en un encuentro minero y aseguró que el cobre de San Juan es reconocido mundialmente, destacando a esta parte de la industria local.

El mandatario sanjuanino habló este miércoles como presidente de la Mesa del Cobre, destacando al rol que ejerce la provincia en la industria del cobre, la oportunidad que tiene la provincia y la mirada que tiene el mundo de San Juan al contar con este preciado mineral.

"San Juan ocupa un lugar especial en la Mesa del Cobre. El lugar que ocupa la provincia es por lo que significa en la transición energética donde hay minerales críticos, donde está el cobre y el litio. Como siempre digo, el litio siempre es táctico, pero el cobre tiene ese contenido de ser estratégico porque difícilmente se pueda cambiar por otro metal y, para dejar esas energías convencionales e ir hacia las energías limpias, precisan de este tipo de mineral que gracias a Dios en la provincia de San Juan tenemos buenos yacimientos y somos de buena ley", expresó Orrego.

Orrego gestionó en Australia

El gobernador Marcelo Orrego, desarrolló una intensa agenda en Australia del Sur con importantes vinculaciones con el sector público y privado de este país.

Entre las diversas reuniones mantenidas por Orrego junto al embajador argentino en Australia Maximo Gowland, destaca la que fue con Australia-Latín America Business Counsil.

La ALABC es una cámara empresarial que aglutina compañías que operan tanto en Australia como en América Latina y busca desarrollar vinculaciones con Argentina, particularmente en el sector minero, de energías renovables y en agroindustria.

El equipo de ALABAC estuvo encabezado por su CEO Kim Prior junto a directores de la institución. La oportunidad sirvió para abordar un programa de trabajo que permita ofrecer vinculaciones entre empresas australianas con experiencia desarrollada en grandes servicios mineros y que buscan socios locales para instalarse en San Juan.

La ALABAC invitó a la provincia a sumarse a su espacio en la próxima feria IMARC que se realiza a mediados de octubre en Sydney. Al mismo tiempo el Gobernador y los ministros invitaron a participar del próximo FNS Forum en el mes de noviembre y de la Expo Minera San Juan 2026 en mayo próximo.