Orrego en la entrega de casas en 9 de Julio: “una elección no me define. Me definen mis actitudes"

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este viernes la entrega de 135 viviendas en el barrio La Majadita, del departamento 9 de Julio, donde destacó la importancia de continuar cumpliendo con los compromisos asumidos pese a los resultados de las recientes elecciones legislativas. A su vez, añadió que un resultado no lo define.

“Es un día fresquito en San Juan, pero con mucho calor humano porque estamos entregando viviendas a 135 familias. Ver tantas personas con la emoción de saber que van a tener su techo propio es algo que nos llena de felicidad”, expresó el mandatario durante el acto.

Orrego remarcó que las viviendas cuentan con instalaciones eléctricas, luminarias LED y todos los servicios básicos, y que forman parte de las obras previstas para el segundo semestre del año. “Cada vez que entregamos una casa, terminamos un hospital o un camino, sentimos que estamos cumpliendo con la palabra que le dimos a los sanjuaninos”, afirmó.

Consultado por el resultado electoral, el gobernador fue categórico: “A mí una elección o un traspié no me definen. Me definen mis actitudes y lo que hago después. Hoy estoy inaugurando casas y trabajando para que 135 familias cumplan su sueño”.

Orrego también destacó el esfuerzo del equipo que lo acompaña: “Estoy muy orgulloso de los candidatos y del trabajo que hicimos. Fue una elección nacionalizada, como se vio en todo el país, pero nosotros rompimos la polarización y eso también es un logro. Vamos a seguir defendiendo los intereses de San Juan en el Congreso”.

El mandatario repasó su trayectoria política para graficar su mensaje de perseverancia: “En mi vida me ha tocado perder y ganar. En 2007 fui candidato a intendente y perdí; en 2011 gané. En 2019 perdí la gobernación, en 2023 la gané. No se trata de caerse, sino de levantarse y seguir trabajando”.

Además, hizo hincapié en la necesidad de mantener una buena relación institucional con el Gobierno nacional. “Un presidente y un gobernador tienen que llevarse bien porque comparten la misma responsabilidad administrativa. Aunque muchas cosas que antes llegaban de Nación hoy ya no llegan, seguimos gestionando con el esfuerzo de los sanjuaninos”, subrayó.

Por último, Orrego adelantó que la próxima meta será reactivar el barrio Las Higueras, con 245 viviendas proyectadas, cuya entrega está prevista para marzo o abril de 2027. “Nunca debemos olvidar de dónde venimos ni hacia dónde queremos ir. Nuestro norte siempre será el bienestar de los sanjuaninos”, concluyó.