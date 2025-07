El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó este jueves por la noche del acto inaugural de la 137° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional 2025, que se desarrolla en el predio de La Rural de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. En el marco de este evento, uno de los más importantes del país y de Latinoamérica en materia agroindustrial, San Juan se hace presente con un stand propio que reúne a 25 empresas locales y propone una experiencia inmersiva de la identidad provincial.

“Estoy en la previa de lo que será la apertura de esta nueva edición de La Rural, y en lo personal es muy importante que San Juan esté representada. Tenemos un stand precioso, donde los productores muestran todo lo que se cultiva en nuestra tierra”, expresó Orrego en contacto con la prensa.

El gobernador elogió el trabajo de quienes organizaron el espacio provincial en la muestra: “Humildemente, tenemos el mejor stand en La Rural. Mi reconocimiento a todos los que fueron parte de la organización. Este año fue más amplio, se armó un túnel del tiempo con imágenes de San Juan, y hasta hay gente caracterizada. Dejamos bien en claro todo lo que somos”. Además, señaló que “los visitantes vuelven a recorrerlo y los productores ya tienen que renovar stock, lo que demuestra el interés que despierta”.

Entre las empresas sanjuaninas presentes se encuentran bodegas, aceituneras, productores gourmet y firmas vinculadas a la agroindustria, que conforman la oferta exportable de la provincia. Esta participación fue articulada por el Gobierno local a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, en conjunto con la Dirección de Comercio Exterior.

Orrego también destacó la diversificación de la matriz productiva de San Juan: “La minería es clave, pero la agroindustria también representa un porcentaje muy relevante para nosotros”.

Consultado sobre una posible reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos, aclaró: “Todavía no nos hemos juntado. Hoy no hay ninguna reunión formal. Aunque nos vayamos a ver en el acto inaugural, no significa que vayamos a hablar de política, ATN o el impuesto al combustible. Siempre creo que debe primar el diálogo”.

Finalmente, el mandatario reiteró su compromiso con la provincia: “Siempre la premisa que no es negociable es defender los intereses de San Juan”. Y dejó una invitación abierta a los comprovincianos que estén en Buenos Aires: “Si hay sanjuaninos por acá, que se den una vuelta por La Rural. Van a sentirse orgullosos del lugar que tenemos”.

La muestra se extenderá hasta el domingo 27 de julio, con una agenda intensa que combina negocios, promoción de productos regionales y fortalecimiento del vínculo entre las provincias y los mercados nacionales e internacionales.