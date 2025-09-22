Este lunes 22 de septiembre no será una jornada cualquiera en Sarmiento. El gobernador Marcelo Orrego encabezará una serie de actividades oficiales que incluyen la entrega de notebooks a docentes y la inauguración de una importante obra educativa.

Según adelantó el periodista Polo Quiroga, la primera actividad se desarrollará en la Escuela Primaria Félix Aguilar, ubicada en Media Agua, donde en el marco de los programas “Maestro de América, Cultivando Futuro” y el Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, se hará entrega de computadoras portátiles a maestros de grado.

Posteriormente, la comitiva se trasladará hasta Cochagual, donde quedará inaugurado el nuevo edificio de la Escuela Pablo VI, una obra esperada por la comunidad educativa local.

De los actos participarán, además del Gobernador Marcelo Orrego, el vicegobernador Fabián Martín, funcionarios nacionales y provinciales, ministros y autoridades municipales, encabezadas por el intendente Alfredo Castro.