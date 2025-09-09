Orrego entregó llaves de viviendas y escrituras a familias de distintos departamentos

En un emotivo acto celebrado en el Centro de Convenciones "Teniente Coronel Guillermo Barrena Guzmán", el gobernador Marcelo Orrego encabezó una importante ceremonia de entrega de viviendas y escrituras a familias de varios departamentos de la provincia. La iniciativa, gestionada a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), busca fortalecer la política habitacional y brindar seguridad jurídica a cientos de hogares.

Junto a Orrego, estuvieron presentes el vicegobernador Fabián Martín, el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, y la ministra de Gobierno, Laura Palma. También asistieron los intendentes de Rawson, Capital, Chimbas, Santa Lucía y Rivadavia, entre otras autoridades provinciales.

En esta ocasión, se entregaron las llaves de 12 viviendas correspondientes a la ampliación del barrio Medepym en Rawson y de 16 departamentos del barrio Maipú 2 en Capital. Estos nuevos hogares no solo representan un techo para sus beneficiarios, sino también un diseño pensado para la integración social y la calidad de vida, con espacios verdes comunitarios y una infraestructura moderna y sismorresistente.

La Importancia de la Escritura

Además de las viviendas, la jornada se centró en la regularización dominial, con la entrega de 200 escrituras a familias de Capital, Rivadavia, Santa Lucía, Rawson, Pocito y Chimbas. Este paso es crucial para que cada hogar tenga la plena propiedad de su vivienda.

"Recibir la casa es un paso, pero contar con la escritura es fundamental para protegerla legalmente y cumplir ese sueño tan anhelado", expresó el gobernador Orrego. Y agregó: "Quiero agradecer a cada familia por su paciencia y destacar el trabajo del equipo del IPV, que hizo posible este logro. Hoy estamos entregando cerca de 200 escrituras, un acto humilde pero muy importante para cada hogar".

Por su parte, el vicegobernador Martín felicitó a las familias y destacó la labor del gobierno para retomar la obra pública con recursos limitados. "Gracias a la gestión de nuestro gobernador, se han podido recuperar puestos de trabajo, construir casas y dar seguridad a quienes ya vivían en ellas", afirmó, deseando a los beneficiarios que "disfruten con tranquilidad, porque ahora ese inmueble es suyo para toda la vida".

Detalles Técnicos de las Nuevas Viviendas

Las viviendas del barrio Medepym, de 58,15 m² cubiertos, cuentan con dos dormitorios, cocina-comedor y baño, diseñadas para una densificación controlada y la continuidad urbana.

Los departamentos del barrio Maipú 2, por su parte, son más amplios, con tres dormitorios, estar-comedor, cocina, lavadero y baño. Ambos prototipos destacan por sus características de seguridad y confort, incluyendo estructuras sismorresistentes, carpintería de aluminio, rejas, mosquiteros y un sistema completo de instalaciones.

El gobierno de San Juan continúa así fortaleciendo su política habitacional, enfocándose no solo en la construcción de nuevas unidades, sino también en la regularización legal que brinda seguridad y tranquilidad a los sanjuaninos.