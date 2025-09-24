Orrego explicó qué falta para que llegue el financiamiento del BID

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó en la presentación de la nueva flota de la Municipalidad de Santa Lucía y centró su mensaje en el financiamiento de obras a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). También se refirió a la llegada de la laminadora china y al plan de entrega de computadoras para estudiantes.

Durante su discurso, Orrego remarcó la importancia de acceder a financiamiento internacional, aunque subrayó que su aprobación depende de instancias nacionales. “Siempre es importante tener financiamiento. Ustedes saben que tiene que pasar por la Cámara de Diputados. Gracias a Dios hemos podido reactivar algunas obras financiadas por el BID, pero necesita lo que es crediticio de Hacienda porque les figura como una especie de deuda externa”, explicó.

En ese marco, aclaró que este trámite resulta clave para garantizar la continuidad de los proyectos: “Inexorablemente, necesita la aprobación de Hacienda, más allá de que después lo termine pagando la provincia”. Como ejemplo mencionó “la obra de la Ruta 40, entre otras”.

El mandatario también habló sobre el ingreso de la laminadora proveniente de China para la fabricación de paneles solares, pero debe ingresar por Chile. “Es un sueño que tenemos todos los sanjuaninos y pronto, si Dios quiere, ya está en camino. Va a ser un día crucial para los sanjuaninos”, afirmó. Además, destacó la labor de los trabajadores y profesionales sanjuaninos: “Con la gente del EPSE nos toca seguir trabajando. Tenemos los mejores trabajadores en energía fotovoltaica de la Argentina y también muy buenos profesionales, porque contamos con una de las mejores universidades de Latinoamérica”.

Por último, Orrego anunció que la provincia entregará computadoras portátiles a miles de alumnos. “Vamos a entregar computadoras a 25.000 niños que van a contar con su netbook. Estamos convencidos de que ser parte del programa de digitalización, que es parte del programa Comprendo y Aprendo, cumple con los objetivos que nos habíamos planteado el año pasado”, señaló. En la misma línea, anticipó que “dentro de poco vamos a lanzar el programa de aprendizaje de educación financiera para que los chicos puedan tener una mejor formación en ese sentido”.