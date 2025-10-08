El gobernador de San Juan y presidente de la Mesa Nacional del Cobre, Marcelo Orrego, participó como uno de los principales expositores en la Segunda Edición de la Iniciativa Minera Sueca. Se trata de un encuentro internacional de alto nivel organizado por la Embajada de Suecia en Argentina. El evento se realizó en el Hotel Faena, en el barrio porteño de Puerto Madero, y reunió a referentes políticos, empresariales y académicos de Argentina y Suecia.

Invitado especialmente por el embajador sueco en el país, Torsten Ericsson, Orrego compartió la apertura del encuentro con el diplomático y expuso sobre el rol de San Juan como líder nacional en inversión minera, destacando la seguridad jurídica, la transparencia de los procesos y el compromiso con la sostenibilidad como los pilares de la política minera provincial.

“San Juan no quiere una minería a cualquier costo. Queremos una minería que cuide el ambiente, que respete a las comunidades y que deje un legado de prosperidad para las próximas generaciones”, afirmó el mandatario sanjuanino. “Apostamos a inversiones que no solo sean rentables, sino también responsables”, agregó.

En su disertación, Orrego remarcó que el 83% del territorio de San Juan es montañoso, lo que hace de la minería una política de Estado con amplio consenso social. Recordó que en las últimas cuatro décadas la actividad transformó la matriz productiva provincial y permitió desarrollar recursos humanos y proveedores calificados.

“El 80% de nuestras exportaciones proviene de la minería, con el oro y la cal como protagonistas. Ahora trabajamos por un nuevo despertar minero de la mano del cobre”, enfatizó.

El gobernador también subrayó los avances en modernización y control ambiental, destacando que durante su gestión se evaluaron 80 informes de impacto ambiental de proyectos de prospección, exploración y explotación, y que los procesos y servicios del Ministerio de Minería están completamente digitalizados.

Asimismo, señaló que en 2024 San Juan concentró más de la mitad de las inversiones en exploración minera del país y que el 40% de las aplicaciones al RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) presentadas ante el Gobierno nacional corresponde a proyectos localizados en la provincia, con compromisos de inversión por 13.200 millones de dólares.

“Actualmente, San Juan concentra el 80% de la oferta potencial de cobre explorado en Argentina, con proyectos de clase mundial”, destacó.

Orrego insistió en la necesidad de mantener los acuerdos sociales en torno a la actividad minera: “Eso se logra generando desarrollo local genuino y confianza en el cuidado del ambiente. Es clave preparar a los proveedores y trabajadores sanjuaninos para responder a las demandas de la industria”.

El mandatario también puso en valor el plus competitivo de San Juan al poder ofrecer a los proyectos mineros, agrícolas e industriales energía proveniente de fuentes renovables. Además, remarcó que la provincia avanza en obras de infraestructura con recursos propios y busca financiamiento a través de empresas y organismos multilaterales de crédito.

“La Nación también debe hacer su parte y esperamos que ello ocurra”, sostuvo. Por último, enfatizó el papel estratégico del cobre en la transición energética: “La minería es presente, pero sobre todo es futuro. Y si ese futuro es verde, será con más cobre. Y si ese cobre es argentino, será en gran medida sanjuanino”.

La Iniciativa Minera Sueca

El seminario, realizado el 7 de octubre en Buenos Aires, abordó temáticas vinculadas a la sostenibilidad y competitividad en la minería, la gestión del agua en la extracción de litio y el futuro de la actividad en transporte, operaciones y finanzas.

Entre los expositores estuvieron representantes académicos, industriales y gubernamentales de ambos países. Por San Juan, participó también el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, quien intervino en el panel “El futuro de la minería: Transporte, Operaciones y Finanzas”, moderado por Camila Dolabjian, periodista de La Nación.

En el panel también disertaron Björn Andersson (Volvo Trucks & Buses), Juan Pablo Cagnola (Scania), Manuela Adl (International Finance Corporation) y representantes de McEwan Copper.