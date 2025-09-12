El gobernador Marcelo Orrego encabezó este jueves la inauguración del Sector 5 del Servicio Penitenciario Provincial, que sumará la ampliación para alojar a 236 personas en celdas nuevas, como parte de los cuatro módulos previstos en el plan de obras. En ese marco, también oficializó 118 nombramientos de agentes penitenciarios.

“Inaugurando esta obra en el Servicio Penitenciario sumamos la ampliación para alojar a 236en celdas nuevas que formarán parte de los cuatro módulos que vamos a llevar adelante. La semana que viene iniciaremos el llamado a licitación para el Sector 6”, afirmó el mandatario.

Orrego resaltó la importancia del censo carcelario realizado el año pasado: “Ese relevamiento nos arrojó cifras que nos permitieron tomar decisiones concretas y avanzar con estas obras”.

Durante el acto, el gobernador también confirmó la incorporación de personal al penal. “Hoy firmé el decreto de nombramiento de 118 penitenciarios. Esto va a dar más solidez al servicio, que dirige Carlos Suárez”, señaló.

Entre las mejoras en infraestructura, destacó nuevos espacios destinados a entrevistas con internos. “Antes se realizaban en la misma celda. Ahora contamos con un lugar específico, creado junto al Departamento de Sociología de la UNSJ”, explicó.

En declaraciones políticas, Orrego volvió a referirse a la relación con el Gobierno nacional. “He sido muy claro en qué medida hay que apoyar. Sabemos decir de manera concreta y firme cuando pensamos distinto. Cuando se trata del fondo universitario decimos que no, y lo mismo con los jubilados y pensionados”, sostuvo.

El gobernador subrayó que “las universidades siempre nos van a encontrar de su lado, porque estamos en la tierra de Sarmiento. Con los discapacitados y jubilados también estaremos presentes”.

Finalmente, habló sobre las expectativas por el Presupuesto 2026: “Debería haber estado con antelación, pero lo estamos esperando ansiosos. Tenemos mucha expectativa para poder confeccionar el nuestro”.