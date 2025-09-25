El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó este jueves del XXVIII Foro Iberoamericano de Garantías y Financiamiento, un espacio de cooperación internacional que reunió en Bariloche a más de 300 referentes de distintos países, representantes de entidades de crédito, bancos, organismos multilaterales y autoridades públicas de toda Iberoamérica.

El mandatario sanjuanino compartió panel con los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy), Sergio Ziliotto (La Pampa), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta) y la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Leonor Madera. La mesa estuvo moderada por el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.

En su exposición, Orrego resaltó la necesidad de fortalecer la cooperación política y económica para consolidar un proyecto común. “El gran desafío es trabajar juntos, dejar atrás las peleas estériles y construir un país en el que valga la pena vivir, invertir y sentirnos parte de un mismo proyecto”, afirmó.

El gobernador destacó además los resultados obtenidos en San Juan con la Agencia Garantía San Juan, creada en 2018, que ya benefició a más de 600 empresas y emprendedores, movilizando unos $12.500 millones. Recordó que durante 2024 se destinaron $40.000 millones en líneas de financiamiento locales, con tasas por debajo del BALAC, lo que permitió sostener la actividad económica y asistir a pymes, micro y pequeñas empresas.

Finalmente, Orrego subrayó la importancia de avanzar con políticas concretas que fortalezcan el entramado productivo: “Tenemos que consolidar un ecosistema de colaboración que sostenga a las pymes en toda la cadena de valor”.