Orrego recibió a la delegación que representó a San Juan en los Juegos Evita

El gobernador Marcelo Orrego recibió este jueves a la delegación de atletas de San Juan que regresó de Mar del Plata con un total de 42 medallas de los Juegos Evita 2025. El encuentro, celebrado este jueves en Casa de Gobierno, fue un reconocimiento al esfuerzo y la destacada participación de los jóvenes deportistas en el prestigioso certamen nacional.

La delegación sanjuanina participó en la 77ª edición de los Juegos Deportivos Nacionales Evita, que celebraron sus finales del 29 de septiembre al 4 de octubre en Mar del Plata. De un total de 8.600 jóvenes de todo el país, San Juan estuvo representada por 330 atletas en 39 disciplinas, incluyendo deportes convencionales y adaptados.

El saldo deportivo fue notable: los atletas sanjuaninos conquistaron una cantidad de preseas superior a la obtenida en 2024, sumando un total de 42 medallas. Esto incluyó 15 de oro, 14 de plata y 13 de bronce, lo que ubicó a la provincia en el 14º lugar del medallero general.

El gobernador acompañado por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, y el secretario de Deportes, Pablo Tabachnik, felicitó personalmente a los jóvenes por su excelente representación.

Durante el acto, la delegación, integrada también por profesores, preparadores y padres, tuvo la oportunidad de exponer sobre la inolvidable vivencia. Para muchos, la participación no solo fue un hito deportivo, sino también una experiencia de vida: varios jóvenes vieron el mar por primera vez o realizaron su primer viaje fuera de la provincia tras ganar su pase en los Juegos provinciales.

Orrego puso en valor el concepto de trabajo en equipo y la labor de los preparadores, destacando que “el deporte fomenta disciplina, valores e inclusión”.

Para cerrar, el primer mandatario provincial recordó que el compromiso de San Juan con el deporte continúa, ya que la provincia será la sede de los Juegos Evita del Adulto Mayor en 2026.