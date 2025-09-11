Este jueves 11 de septiembre, se celebra un nuevo Día del Maestro recordando el fallecimiento de un Domingo Faustino Sarmiento. En ese contexto el gobernador de San Juan les dedicó unas palabras, reconociendo que no cualquiera puede dedicarse a la docencia.

Marcelo Orrego envió un mensaje a todos los maestros y maestras de la provincia. Manifestó en rueda de prensa que a ellos se los homenajea educando todos los días y generando programas de política que fortalezcan la educación.

“San Juan es pionero en educación, por lo menos desde que me tocó asumir. Somos una provincia que generó el Programa de Alfabetización Provincial, también sembramos el programa ”Transformar la Secundaria", donde reactivamos más de 300 escuelas que estaban en mal estado e inauguramos nuevos establecimientos", expresó.

Orrego evocó a Sarmiento con su recordada frase de que la escuela es la base de la civilización. Aseguró que todo crecimiento comienza en los bancos más humildes de cada escuela, en las cuáles también se forja la patria argentina.

“Ellos son distintos a nosotros en el sentido de que tienen una vocación especial, no cualquiera puede ser docente. Solamente algunas personas pueden ser docentes, porque lo tienen en su interior, esa vocación de servir, de saber que cuando salen de la escuela tienen que seguir trabajando. Tengo un cariño especial por ellos”, manifestó.