Segundos antes de ingresar en la Catedral, donde la Iglesia sanjuanina pidió a Dios por el alma de Francisco, el gobernador Marcelo Orrego eligió recordar al recientemente fallecido Papa, como un hombre que siempre trasmitía alegría. Además, confesó que uno de los días más felices de su vida fue cuando el cónclave eligió a Bergoglio para guiar la Iglesia.

Como primera reflexión, Orrego expresó: "Un día muy triste para todos los argentinos, para todo el mundo". Luego eligió recordar al líder religioso mundial, como un hombre que al mundo le dio muchas alegrías durante los doce años que fue Papa.

"Fue una noticia muy triste, a pesar de que es cierto que venía complicado de salud. Se lo notaba muy deteriorado, pero a su vez nos dejó un legado, una inspiración de saber que existe líderes que son humildes, que hicieron su trabajo con sabiduría, más allá del contexto, ya que le tocó un mundo muy difícil", expresó el mandatario sanjuanino.

Orrego destacó que Francisco logró cambios en la Iglesia que se había propuesto. Luego aseguró que la muerte ha dejado consternado a todo el mundo, y no solo a los millones católicos esparcidos en todo el mundo. "La importancia de este hombre de fe se puede ver en las reflexiones que hicieron presidentes y líderes de todo el mundo, al destacar su papado, su vida y todo lo que hizo", manifestó.

Nancy Picón, quien también se hizo presente en la Catedral para rezar por el alma del Santo Padre, expresó al móvil de Canal 13: "Fue el Papa de los argentinos, quien marcó la historia con su humildad, con su respeto. Siempre trató de que la gente se una. Desde ese lugar vamos a seguir trabajando"

Qué será del patrimonio de Francisco tras su fallecimiento

Ante la revolución por la muerte del Papa Francisco, Jorge Bergoglio durante la madrugada de este lunes. Era sabido que su Santidad estuvo internando aproximadamente un mes por una neumonía bilateral. Sin embargo, en la misa de este Domingo de Pascua, él mismo se animó a dar la bendición por el día.

En medio de la conmoción y de los homenajes, como era sabido que pasaría, surgió la pregunta de qué es lo que pasará con el patrimonio del sumo pontífice.

Entonces, si nos remontamos al 13 de marzo de 2013, el Papa expresó, dando coherencia a su elección como jesuita, eligió no cobrar el salario que reciben los Papas.

Cuando asumió como su Santidad, residió vivir en la Casa de Santa Marta con el propósito de buscar una “forma simple de vivir” y el contacto con “otros sacerdotes”.

“A mí no me pagan nada. Cuándo necesito plata para comprarme zapatos o así, la pido. Yo no tengo sueldo", expresó Francisco en una entrevista para el documental “Amén: Francisco responde”.