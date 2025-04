Orrego sobre el conflicto docente: “No es que no quiera, no puedo”

Este jueves por la mañana, en la inauguración de la Escuela de Educación Secundaria y JINZ N° 29 en Pocito, el gobernador Marcelo Orrego se refirió a la situación económica de la provincia y al conflicto con los gremios docentes.

En su discurso, el mandatario destacó la importancia de la apertura de sesiones ordinarias y la necesidad de rendir cuentas a la sociedad.

"A mí me hubiera gustado hacerlo antes", sinceró Orrego, y agregó: “Este año no cuento con los recursos que tenían las anteriores administraciones. Una cosa es querer y otra cosa es poder.”

Respecto a la negociación salarial con los docentes, el gobernador diferenció entre los gremios y los trabajadores de la educación: “Una cosa son los gremios y otra cosa son los docentes. Los docentes hacen un trabajo extraordinario, tengo una profunda admiración por ellos.”

En ese sentido, Orrego resaltó que en lo que va del año los salarios docentes aumentaron un 134%, un porcentaje que, según afirmó, no se ha dado en todas las provincias. Sin embargo, aclaró que cualquier decisión en materia salarial impacta en la totalidad de los empleados estatales: “Estamos hablando de toda la administración pública, que son más de 50.000 empleados. Mover una coma por un lado significa moverla por otro.”

El mandatario insistió en la necesidad de ser responsable con las finanzas provinciales y aseguró que su gestión prioriza áreas fundamentales: "La educación, la salud y la seguridad son las más sensibles de todas."

Por último, sobre la posibilidad de que los docentes realicen nuevas medidas de fuerza, Orrego fue contundente: “Yo lo que tengo que hacer es ofrecer lo que realmente podamos cumplir. No puedo dar mi palabra y no cumplirla. No es que no quiera, no puedo.” concluyó.