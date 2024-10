Las alarmas se encendieron en las provincias el pasado domingo 15 de septiembre, luego de que Javier Milei le pidiera desde el Congreso a los gobernadores que hicieran un recorte de 60.000 millones de dólares. En ese sentido la máxima autoridad sanjuanina aseguró que ya no tienen nada más para ajustar.

Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, se reunió el pasado lunes con el ministro de Economía de Nación, Luis Caputo y con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El motivo del encuentro era aclarar las expresiones del mandatario, explicando punto por punto las intenciones del líder de La Libertad Avanza.

'Tuve una reunión absolutamente informativa, nos mostraron el camino de hacia donde va el presupuesto, fundamentalmente apuntando al equilibrio fiscal y el déficit cero que es innegociable para la Nación. A los 60.000 millones de dólares los mencionó expresamente el presidente. Nos dijeron que fue una simple expresión y nos lo aclararon bien. Nosotros ya no tenemos de donde más ajustar, la provincia ya ajustó', mencionó.

Seguidamente, Orrego mencionó otro motivo principal que lo llevó a participar de la mencionada reunión con funcionarios nacionales. Se trata de que en el presupuesto presentado no aparecían algunas obras que desde Nación ya se habían comprometido a apoyar. Sin embargo, durante el encuentro se aclaró que los acuerdos se mantendrán y serán incluidos en dicho documento.

'Tenemos una administración que es estricta, ya no hablo de ajuste, hablo de calidad en el gasto en San Juan. Lo que es improductivo en San Juan no se realiza, lo que es productivo vamos por ese camino por supuesto poniendo foco en todos los temas importantes, no sólo en la obra pública sino también en las prestaciones de servicios como educación, salud y seguridad que son las áreas más sensibles', sentenció.