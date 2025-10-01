El gobernador Marcelo Orrego resaltó la importancia de la nueva edición de Expo Innova Cuyo 2025, que se realiza en San Juan como la feria frutihortícola más grande de la región. “Es la feria más importante de Cuyo y es una de las que más disfrutamos los sanjuaninos. Desde el Estado acompañamos esta propuesta privada porque impulsa la producción y fortalece nuestras economías regionales”, señaló.

El mandatario subrayó la participación de distintas áreas del Gobierno provincial: “Esta feria no solo tiene que ver con la producción, también incluye a Educación y cuenta con el apoyo del EPSE, lo que le da un toque especial. Nosotros desde el Estado hacemos esta inclusión entre lo público y lo privado para potenciar aún más la feria”.

Expo Innova Cuyo reúne a más de 200 empresas y se consolidó como el espacio elegido para la interacción entre productores, profesionales y empresas del agro. Este año volverá a desarrollarse en el campo, lo que permitirá ensayos y demostraciones de maquinarias y nuevas tecnologías.

FNS

A dos meses de la Fiesta Nacional del Sol, el gobernador, Orrego remarcó el valor del Foro de Ideas, que acompaña la feria y busca generar oportunidades para la provincia: “La FNS nos identifica por el amor a lo nuestro y nosotros le damos un tinte especial al crear este foro de ideas. Tiene que ver con invitar embajadores y agregados comerciales que nos permitan generar puentes para abrir nuevos espacios para San Juan”.

El gobernador destacó la potencialidad productiva de la provincia: “Somos los primeros productores de pistacho y de oliva, los segundos en vino. Tenemos una posibilidad enorme de avanzar y este foro nos ayuda a sumar vínculos estratégicos”.

Según explicó, la última edición del Foro reunió a más de una docena de embajadores, entre ellos representantes de Naciones Unidas y de la Unión Europea. “El foro es tan importante como la feria misma porque nos abre puertas que antes no existían. Nos permite seguir abonando al crecimiento y generando más oportunidades para San Juan”, afirmó Orrego.