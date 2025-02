OSSE salió a pedir a sus usuarios que no respondan mensajes de WhatsApp en los que se ofrecen descuentos por el consumo del servicio. Por tal motivo, desde Obras Sanitarias Sociedad del Estado emitieron un comunicado en el que recuerdan cuáles son sus únicos canales oficiales de contacto.

“OSSE no realiza llamadas ni mensajes de WhatsApp ofreciendo promociones o descuentos, ni publicaciones fuera de sus redes sociales. Recomendamos no responder ni brindar ninguna clase de información personal en caso de ser contactado por líneas no oficiales”, explicaron en un comunicado.

A su vez, afirmaron que “se han detectado intentos de estafas virtuales que utilizan el nombre de Obras Sanitarias Sociedad del Estado. Es importante aclarar que estas comunicaciones no tienen ninguna relación con nuestra empresa”. Aclararon que "no estamos ofreciendo promociones ni descuentos a través de llamados telefónicos ni por WhatsApp.

Desde Obras Sanitarias contaron que “está circulando una campaña falsa bajo el título: OSSE 50% Off. Descuentos para jubilados. (Esa campaña) no es real. Obras Sanitarias nunca solicita credenciales, números de tarjeta o CBU (Clave Bancaria Uniforme) por teléfono. No ingreses a ningún enlace enviado por desconocidos. Si recibís un mensaje sospechoso, ignoralo y reportalo".

Agregaron que los únicos canales de contacto oficiales son www.facebook.com/OSSESANJUAN/, www.instagram.com/OSSESANJUAN/ y www.ossesanjuan.com.ar.