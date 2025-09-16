El Gobierno de San Juan, a través de EPSE y el Ministerio de Infraestructura, advirtió que entre el 17 y 19 de septiembre se registrarán cortes temporales de agua y disminución de presión en algunas zonas de la provincia, principalmente en el noroeste de Chimbas y el oeste de Rivadavia.

Desde la empresa explicaron: “Estamos trabajando para minimizar los impactos y restablecer el servicio con normalidad lo antes posible. Agradecemos la comprensión de los vecinos”.

Los trabajos se deben a los ensayos finales de la Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum, que forman parte de la Etapa 1 de modernización de la central, con una inversión cercana a 4 millones de dólares. Esta etapa incluyó la reparación de la turbina y el generador, renovación del sistema contra incendios e incorporación de un nuevo regulador de velocidad.

Durante las pruebas, el TURBO GRUPO GENERADOR será sometido a diferentes condiciones de potencia y caudal, alcanzando los valores nominales, mientras que gran parte del caudal será derivado al sistema de riego y el excedente al lecho del río San Juan.

Se reforzará la seguridad en el cauce del río, especialmente el jueves 18 de septiembre, para evitar riesgos a peatones, ciclistas, runners, prestadores turísticos y personas que realicen actividades en la zona. Desde el Gobierno recomendaron: “Se solicita a la comunidad tomar precauciones y evitar transitar por el lecho del río durante el desarrollo de la maniobra”.

Con la finalización de esta etapa, la Central Hidroeléctrica extenderá su vida útil a 20 años, asegurando energía limpia y confiable para los sanjuaninos.