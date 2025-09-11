OSSE explicó por qué se hunde el pavimento en algunas calles de San Juan

El hundimiento del pavimento en zonas céntricas de San Juan volvió a encender las alarmas entre vecinos y autoridades. Desde Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OS) explicaron que la situación responde a una combinación de factores históricos y actuales, entre ellos canales subterráneos antiguos, ausencia de cunetas y filtraciones de agua de lluvia que desgastan el material de asiento de las calzadas.

Uno de los puntos más críticos es la intersección de Entre Ríos y Pedro Echagüe, donde existe un canal subterráneo que data de antes de la reconstrucción de la ciudad tras el terremoto de 1944. Esa estructura, sumada a la falta de cunetas, provoca que en días de lluvia el agua se acumule y filtre, debilitando el pavimento hasta generar hundimientos.

En junio de 2023, OSSE debió realizar una reparación de emergencia en un colector cloacal de 200 mm de asbesto cemento en esa misma zona. Meses después, en septiembre, se encaró una obra mayor en el tramo de Entre Ríos, entre Pedro Echagüe y Chile, que demandó casi dos meses de trabajo. Allí se excavaron zanjas de hasta tres metros de profundidad para instalar nuevas cañerías y reforzar la red colectora.

Desde la empresa destacaron que en todas las intervenciones se aplicaron controles de compactación y calidad del hormigón, pero reconocieron que la presencia de estas estructuras antiguas y no registradas sigue siendo un desafío para la estabilidad de la calzada.

El antecedente

El 14 de mayo de 2025, otro episodio similar sorprendió en pleno centro sanjuanino. En Avenida Ignacio de la Roza, entre General Acha y Tucumán, apareció lo que primero parecía un hundimiento leve del pavimento. Sin embargo, al romper la calzada, los trabajadores municipales descubrieron un pozo negro de unos 10 metros de profundidad, que se presume data de antes del terremoto de 1944.

La sorpresa fue aún mayor cuando, a pocos metros del primer hallazgo, se detectó un segundo socavón de características similares. Para evitar riesgos mayores, se decidió cortar completamente el tránsito en el sector de Central entre General Acha y Tucumán, mientras continúan las evaluaciones técnicas del terreno.

Desde OSSE señalaron que estos hundimientos son consecuencia de problemas históricos de planificación y estructuras ocultas, sumados al desgaste natural y a las lluvias. Aunque las obras de renovación avanzan, el organismo reconoce que los costos y la complejidad técnica obligan a encarar los trabajos de manera progresiva.